Özgür Özel yılın ilk mitingine çağrı yaptı

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2026 yılının ilk mitingi için Çankırı'ya çağrıda bulundu. Miting yarın 15.00'de gerçekleşecek.

CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra İstanbul ilçeleri ve yurt genelinde toplam 77 kez miting yaptı. Kitlesel geçen ve 'eylem yapmaya geldik' dedikleri mitinglere ilgi de her geçen gün arttı.

Mitingler yeni yılda da devam edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni miting adresinin Çankırı olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanında tam 77 kez eylemdeydik. Yorulmadık, geri adım atmadık! Şimdi, 2026’nın ilk cumartesi gününde, Çankırı’dayız!

Korkuyu değil umudu büyütmek için!
Kutuplaşma değil kucaklaşmak için!
Yoksulluğa alışmamak için!

3 Ocak Cumartesi | 15.00 | Belediye Meydanı (1 No’lu Miting Alanı)"

ozgurozel.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
80 yaşında donarak ölen kadın için iktidara tepki: Sosyal devletin nasıl çöktüğünün göstergesidir
80 yaşında donarak ölen kadın için iktidara tepki: Sosyal devletin nasıl çöktüğünün göstergesidir
İmamoğlu'ndan Çankırı mesajı: Ekran başında olacağım
İmamoğlu'ndan Çankırı mesajı: Ekran başında olacağım