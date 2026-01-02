Özgür Özel yılın ilk mitingine çağrı yaptı

CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra İstanbul ilçeleri ve yurt genelinde toplam 77 kez miting yaptı. Kitlesel geçen ve 'eylem yapmaya geldik' dedikleri mitinglere ilgi de her geçen gün arttı.

Mitingler yeni yılda da devam edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni miting adresinin Çankırı olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanında tam 77 kez eylemdeydik. Yorulmadık, geri adım atmadık! Şimdi, 2026’nın ilk cumartesi gününde, Çankırı’dayız!

Korkuyu değil umudu büyütmek için!

Kutuplaşma değil kucaklaşmak için!

Yoksulluğa alışmamak için!

3 Ocak Cumartesi | 15.00 | Belediye Meydanı (1 No’lu Miting Alanı)"