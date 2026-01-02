Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti

ABD merkezli finans dergisi Forbes, 2025 yılının sona ermesiyle birlikte Türkiye’nin en zenginleri listesini güncelledi.

MURAT ÜLKER BU YIL DA ZİRVEDE

Türkiye’nin en zengin ismi bu yıl da Murat Ülker oldu. 5,3 milyar dolar serveti olan Murat Ülker, listenin ilk sırasında yer aldı.

CEMİL KAZANCI İKİNCİ SIRADA

Murat Ülker’i Cemil Kazancı takip etti. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, 4,9 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR’IN SERVETİ 100 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın servetinde ise 100 milyon dolarlık bir eksilme görüldü. Geçtiğimiz sene 1.8 milyar dolar serveti olduğu belirten Selçuk Bayraktar bu sene 1.7 milyar dolar ile listede yer aldı.

İBRAHİM ERDEMOĞLU BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI

Bir başka dikkat çekici düşüş ise İbrahim Erdemoğlu cephesinde yaşandı.2023 yılında hazırlanan listede 5,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 1,4 milyar dolara geriledi.