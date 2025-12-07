Başsız cesedi bulunan adam defnedildi

Olay, 5 Aralık sabah saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü kırsalındaki dağlık alanda ortaya çıktı. Bölgeden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, olay yerine gittiklerinde yanan bir otomobil ve aracın hemen yakınında başsız bir erkek cesediyle karşılaştı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesinin ardından yapılan ilk incelemede, cansız bedenin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğu tespit edildi. Özdemir’in cenazesi, savcılık incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

İFADELER DOĞRULTUSUNDA 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Korkunç cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, köy sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemeler ve toplanan deliller ışığında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma karakolundaki sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZE DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Ferdi Özdemir’in cenazesi, bugün Aydoğmuş köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir, köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, soruşturmanın en kritik parçalarından biri olan Özdemir’in kayıp başının bulunması için Aydoğmuş köyü ve çevresindeki arazide arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.