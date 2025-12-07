Aynı mahallede ikinci cinayet: İşten evine dönen taksici sokakta öldürüldü

Yayınlanma:
Güncelleme:
Zeytinburnu'nda işten dönen taksici, evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü. Öte yandan, aynı mahallede kısa süre önce bir cinayet işlendiği ve Çiftçi'nin de olay yerinde olduğu, olaya ilişkin Çiftçi'nin kuzeninin cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Erhan Çiftçi (30), gece çalıştığı taksiyi bıraktıktan sonra Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta, evinin yakınında bıçaklandı.

Ağır yaralanan Çiftçi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen taksicinin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi.

Cenaze, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI, SALDIRIDA KULLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN BIÇAKLA YAKALANDI

Polis ekipleri, Çiftçi ile aralarında husumet olduğu belirlenen katil zanlısı S.B'yi (27) saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı.

İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!

AYNI MAHALLEDE DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Öte yandan, aynı mahallede kısa süre önce işlenen cinayete ilişkin kuzeninin cezaevinde bulunduğu, Çiftçi'nin cinayet esnasında olay yerinde olduğu öğrenildi.

Taksi durağından arkadaşı Tayfun Sülük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çiftçi'nin sadece işiyle ilgilendiğini, daha önce yakınlarının bir olaya karıştığını ancak detayını bilmediğini anlattı.

Kaynak:AA

