İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!

İstanbul Bağcılar'da, bir ev satışından kaynaklandığı iddia edilen komisyon anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı. Olay, 3 Aralık'ta yaşandı. İddiaya göre, Erdal Gobul evini satan emlakçı ile komisyon ücreti olan 10 bin lira nedeniyle tartışmaya başladı. Komisyonun ödenmediğini öne süren emlakçı, ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul'un ödeme yaptığını belirtmesine rağmen tartışmayı sürdürdü.

Tartışmanın ardından emlakçı, baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, müşteri gibi davranan saldırganın raflardan ürün alıp kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü. Şüpheli, ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdal Gobul'un oğlu Furkan Gobul'a (21) ateş etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Boynundan vurularak kanlar içinde yere yığılan Furkan Gobul, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın olay sonrası etrafa rastgele ateş ederek yaya olarak kaçtığı da görüntülere yansıdı.

Polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisi emlakçıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.