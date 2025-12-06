Kadın cinayetinde korkunç rapor: Bir ayda 32 kadın öldürüldü!

Türkiye’de sadece Kasım 2025 ayında 32 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Kasım 2025 Kadın Cinayetleri Raporu'na göre 26 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 6 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.

Cinayete kurban giden 26 kadının medeni durumlarına bakıldığında, 13’ünün evli, 12’sinin bekar, 1’inin ise boşanmış olduğu belirlendi. Raporda, "Yaş aralığına bakıldığında, katledilen en genç 4 yaşında, yaşça en büyük ise 70 yaşındadır. 19 - 35 yaş aralığındaki kadınlar, %37.5 ile en yüksek orana sahiptir" denildi.

FAİLLER ÇOĞUNLUKLA EN YAKIN ERKEKLER

Rapor, kadınların büyük bölümünün en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldüğünü ortaya koyuyor.



– 9 kadın aile içindeki erkekler tarafından öldürüldü.

– 5 kadın boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü.

– 5 kadın ayrılmak istediği erkek tarafından katledildi.

– 1 kadın kızının bağlantılı olduğu erkek tarafından öldürüldü.

– 2 kadın birlikte yaşadığı erkek, 4 kadın ise tanıdığı bir erkek tarafından yaşamını yitirdi.

ATEŞLİ SİLAHLAR BAŞI ÇEKİYOR

Kasım ayında kadın cinayetlerinde en yaygın yöntem ateşli silahlar oldu. 22 kadın silahla öldürüldü. 5 kadın kesici aletlerle hayatını kaybetti; 1 kadın yüksekten düşme sonucunda yaşamını yitirdi.

EN ÇOK ‘EVDE’ ÖLDÜRÜLDÜLER

Cinayetlerin gerçekleştiği yerlere bakıldığında, kadınların büyük kısmının kendi yaşam alanlarında öldürüldüğü görüldü.

– 22 kadın kendi evinde veya yaşadığı alanda,

– 7 kadın kamusal alanlarda,

– 2 kadın denizde, 1 kadın ise ormanlık alanda öldürüldü.

Kasım ayı verileri, kadınların yaşam hakkı için etkin koruma mekanizmalarına ve caydırıcı önlemlere duyulan acil ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serdi.