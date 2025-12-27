DİSK’ten asgari ücret eylemi: Açlık sınırının bile altında

2026 yılı için asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Açlık sınırının altında kalan asgari ücrete tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kadıköy'de asgari ücret eylemi: "Milyonların geleceği ipotek altına alındı"

Antalya'da asgari ücret, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği tarafından Attalos Anıtı önünde protesto edildi.

Yapılan basın açıklamasında, asgari ücretin işçi kesiminin temsili olmadan, hükümet ve işverenler tarafından tek taraflı biçimde belirlendiğini vurgulandı.

"AÇLIK SINIRININ BİLE ALTINDA"

Basın açıklamasını okuyan DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, “Bu ücret açlık sınırının bile altındadır; insanca yaşamaya yetmemektedir” dedi.

Küçük, 2025 yılı boyunca asgari ücretin ciddi alım gücü kaybına uğradığını, yalnızca yılın ilk 11 ayında 6 bin 574 TL eridiğini ve bu kayıpların 2026 ücretine yansıtılmadığını belirtti.

Açıklamada, yoksulluk sınırının asgari ücretin 3,4 katına yükseldiği ifade edilerek mevcut ücretin temel yaşam giderlerini dahi karşılamadığı kaydedildi.

Asgari ücretin kişi başına milli gelire oranının yüzde 45,7’ye gerilediği hatırlatılan açıklamada, bu oranın 1980 düzeyinde korunması halinde 2026 yılı için brüt asgari ücretin 58 bin 273 TL olması gerektiği belirtildi.

“Hükümetin tercihi bir kez daha sermayeden yana” diyen Küçük, gelir dağılımındaki bozulmaya dikkat çekerek işçileri örgütlenmeye ve sendikalı olmaya çağırdı. Açıklama, “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganlarıyla sona erdi.