İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve AKOM, İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere Türkiye genelinde dondurucu soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurmuştu.

Peş peşe gelen uyarıların ardından bugün yurdun birçok şehrinde kar yağışı etkili oldu.

Yüksek kesimlerde sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşarken, ekiplerin herhangi bir sorun yaşanmaması adına karla mücadelesi devam ediyor.

İşte kar yağışının etkili olduğu iller:

- İSTANBUL

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından Şişli'de sabah saatlerinde sulu kar yağışı başladı. Kısa süre yağan kar, daha sonra etkisini kaybetti. Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

*****

- ANKARA

Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, binaların çatıları ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgedeki vatandaşlar, sabah beyaz örtüyle kaplanan binaların çatıları ve araçlarla karşılaştı.

Ayrıca yağan karın yollarda da ince tabaka oluşturduğu görüldü.

*****

- KOCAELİ

Kocaeli’de özellikle kentin güneyinde yer alan yüksek kesimlerde, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan lapa lapa kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Kartepe ve Gölcük’ün yüksek noktalarında kar yağışı aralıklarla sürerken, vatandaşlar buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

*****

- HAKKARİ

Kent merkezinde sabaha karşı başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle beyaza bürünün kentte vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi. Belediye ekipleri, çarşı merkezinde kar küreme çalışması yürüttü. Yüksekova ilçesinde de kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi. İpekyolu Caddesi'nde sürücüler kar nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

*****

- SİVAS

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

*****

- KARS

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezleri beyaza büründü.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu.

Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

*****

- ARDAHAN

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

*****

- ESKİŞEHİR

Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Karayolları görevlileri tuzlama çalışması yaptı.

*****

- BAYBURT

Bayburt'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.



Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparken, karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

*****

*****

- BOLU

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde etkili oluyor.

Yer yer sisin de etkili olduğu kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman azalırken, otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor. Kara yolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu güzergahta jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar kalınlığı kent merkezinin yüksek kesimlerinde 15 santimetrenin üzerine çıktı.

*****

- KARABÜK

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağıyor. Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede görevli Karayolları ekiplerince, Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama çalışması yapılıyor. Eflani ilçesinin merkezi ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

*****

- BİTLİS

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele kapsamında çalışmalar sürerken, valilik de açıklama yaptı. Açıklamada, kapanan köy yollarının açılması için 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına başlandığı belirtildi.