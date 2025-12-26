Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dönemde Türkiye genelinde düzenlenen yasa dışı bahis, kumar ve kara para aklama operasyonlarının ardından bankalar da önlem almak için adım attı. Bu kapsamda bankalar müşterilerini uyarmak amacıyla telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermeye başladı.

Son günlerde Türkiye genelinde art arda düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları, finans sektöründe de endişeleri artırarak alarma geçirdi.

Emniyet ve savcılıkların yürüttüğü kapsamlı soruşturmalar sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bankalar da müşterilerini uyarmak amacıyla telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermeye başladı.

Bankalar, hem kamu hem de özel sektör kuruluşları olarak, hesap, kart ve diğer bankacılık bilgilerinin tamamen kişiye özel olduğunu hatırlattı.

BİLGİ PAYLAŞIMININ YASAK OLDUĞU VURGULANDI

Bu bilgilerin başkalarıyla paylaşılmasının yasak olduğu vurgulanırken, yetkisiz kullanımın yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması veya terör finansmanı gibi suçlara zemin hazırlayabileceği ve hukuki sorumluluklar doğurabileceği bildirildi.

BANKALARDAN MÜŞTERİLERİNE SMS YAĞMURU

ICBC Bankası tarafından müşterilerine gönderilen mesaj şöyle:

Degerli Müsterimiz, banka hesabinizin yalnizca sizin tarafinizdan kullanilmasi gerekmektedir. Hesabinizi ücüncü kisilere kullandirmayiniz. 5549 Sayili Suc Gelirlerinin Aklanmasinin Önlenmesi Hakkinda Kanun uyarinca, hesabini baskalarinin kullanimina acan kisiler adli yaptirimlarla karsilasabilir. Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

Ziraat Bankası tarafından müşterilerine gönderilen mesaj şu şekilde:

Degerli musterimiz, hesaplarinizi hicbir kosulda ucuncu kisilere kullandirmayiniz. Hesabin bu sekilde kullandirilmasi; yasa disi bahis ve kumar, dolandiricilik, suc gelirlerinin aklanmasi ve terorun finansmani gibi suclara aracilik edilmesine ve hukuki sonuclara sebep olabilir. Bilgilerinize sunar, saglikli gunler dileriz.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

