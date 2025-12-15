Bakanlıktan 15 sosyal medya hesabına yasa dışı bahis engeli

Bakanlıktan 15 sosyal medya hesabına yasa dışı bahis engeli
Yayınlanma:
Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelenin sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 15 adet yüksek takipçili sosyal medya hesabı için erişim engeli tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.

Kurul, sadece erişim engeliyle yetinmeyerek, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli hukuki başvuruların yapılmasına da karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun ve özellikle genç kesimlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

