Ağrı'da TIR dorsesinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu E.M.'nin kullandığı TIR ve dorse, ekipler tarafından durdurularak detaylı aramaya alındı.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri, TIR dorsesinin tabanındaki tahtaları söktüğünde, özel olarak hazırlanmış bölmede gizlenmiş vaziyette toplam 2 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan TIR sürücüsü E.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.