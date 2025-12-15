Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli hakkında işlem

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında eş zamanlı iki büyük operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA TARİHİ ESER VE EMTİA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini tespit etmek amacıyla yürüttükleri çalışmalarda, 4 şüpheliye ait 2 ikamet, 1 iş yeri, 1 depo ve 1 araçta arama yaptı.

Yapılan kapsamlı aramalarda, 54 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 2 bin 186 adet muhtelif kaçak emtia ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Başkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltı

NARKOTİK OPERASYONUNDA 2 BİNDEN FAZLA HAP YAKALANDI

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip yürüttü. Takip sonucu düzenlenen operasyonda 1 araç, 2 ikamet ve 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalar sonucunda, 2 bin 229 adet ecstasy hap, 1,73 gram metamfetamin, 2 gram esrar suç unsurları ele geçirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.