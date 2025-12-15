Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli hakkında işlem

Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli hakkında işlem
Yayınlanma:
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda tarihi eser niteliğinde 54 adet sikke, 2 binden fazla kaçak emtia ve 2 bin 229 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında eş zamanlı iki büyük operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA TARİHİ ESER VE EMTİA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini tespit etmek amacıyla yürüttükleri çalışmalarda, 4 şüpheliye ait 2 ikamet, 1 iş yeri, 1 depo ve 1 araçta arama yaptı.

1cc0e112-3f65-42db-90f3-15fed39eaea0-w.jpeg

Yapılan kapsamlı aramalarda, 54 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 2 bin 186 adet muhtelif kaçak emtia ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Başkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltıBaşkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltı

NARKOTİK OPERASYONUNDA 2 BİNDEN FAZLA HAP YAKALANDI

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip yürüttü. Takip sonucu düzenlenen operasyonda 1 araç, 2 ikamet ve 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

48c68955-e998-4973-9981-f9265cb4a64f-w.jpeg

Aramalar sonucunda, 2 bin 229 adet ecstasy hap, 1,73 gram metamfetamin, 2 gram esrar suç unsurları ele geçirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Türkiye
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testinin sonucu çıktı
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testinin sonucu çıktı
Ağrı'da TIR dorsesinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Ağrı'da TIR dorsesinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Muğla'da köylüler doğa katliamına karşı ayaklandı
Muğla'da köylüler doğa katliamına karşı ayaklandı