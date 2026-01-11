Özel'den Denizli paylaşımı: Seçime cesareti olan çıksın karşımıza!

Özel'den Denizli paylaşımı: Seçime cesareti olan çıksın karşımıza!
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de düzenlenecek mitinge ilişkin "Biz buradayız, meydanlardayız. Seçime cesareti olan çıksın karşımıza!" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu Denizli'de düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP, İstanbul Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla yurt genelinde başlayan protestoları "Millet İradesine Sahip çıkıyor" mitinglerine dönüştürdü. Mitingler, günden bu yana İstanbul'da ve çeşitli illerde düzenlemeye devam etti.

Bu mitinglerin 80'incisi hafta sonu Denizli'de gerçekleştirilecek.

"SEÇİME CESARETİ OLAN ÇIKSIN KARŞIMIZA"

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'meydanlardayız' dedi.

"SEÇİME CESARETİ OLAN ÇIKSIN KARŞIMIZA!"

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Bu meydanlar, milletin meydanıdır! Mücadelemizi sokak sokak, meydan meydan büyüttük.

Yarın 80. eylemimizde Denizli’deyiz! Türkiye 25,1 milyon imzayla seçim isterken, artık kimse sandıktan kaçamaz!

Biz buradayız, meydanlardayız. Seçime cesareti olan çıksın karşımıza!

11 Ocak Pazar | 14.00 | Merkezefendi – Evora yanı"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

