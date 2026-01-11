İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü!

İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü!
Yayınlanma:
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak Bayrampaşa'da bir yolun çökmesine neden oldu. Bazı araçlar yol ortasında oluşan çukura girdi. Belediye ekipleri çukuru kapattı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağmur, sürücülere zor anlar yaşatırken Bayrampaşa'da sağanak nedeniyle yol çöktü.

istanbul-istanbulda-saganak-etkili-ol-1108856-329193.jpg

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı.

istanbul-istanbulda-saganak-etkili-ol-1108947-329193.jpg

İstanbul'u kırmızı kütle vurdu! Gök gürültülü sağanak ve fırtına görüş mesafesini kısalttı: Uyarı anında geldiİstanbul'u kırmızı kütle vurdu! Gök gürültülü sağanak ve fırtına görüş mesafesini kısalttı: Uyarı anında geldi

Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yollar su ile dolarken, yağışın ardından bazı ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastı.

istanbul-istanbulda-saganak-etkili-ol-1108946-329193.jpg

ŞİDDETLİ YAĞMURDAN YOL ÇÖKTÜ

Kuvvetli sağanak nedeniyle Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde yol çöktü.

Bazı araçlar oluşan çukura girdi. Çukura giren bir otomobil, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Yoldaki çukur, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kapatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Bahçelievler'de gece yarısı panik! Balkon otomobilin üstüne yıkıldı
Bahçelievler'de gece yarısı panik! Balkon otomobilin üstüne yıkıldı
Mardin'de kaybolan Melek'ten iyi haber!
Mardin'de kaybolan Melek'ten iyi haber!