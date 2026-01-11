İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü!

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağmur, sürücülere zor anlar yaşatırken Bayrampaşa'da sağanak nedeniyle yol çöktü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı.

İstanbul'u kırmızı kütle vurdu! Gök gürültülü sağanak ve fırtına görüş mesafesini kısalttı: Uyarı anında geldi

Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yollar su ile dolarken, yağışın ardından bazı ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastı.

ŞİDDETLİ YAĞMURDAN YOL ÇÖKTÜ

Kuvvetli sağanak nedeniyle Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde yol çöktü.

Bazı araçlar oluşan çukura girdi. Çukura giren bir otomobil, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Yoldaki çukur, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kapatıldı.