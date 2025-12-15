Başkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sincan ilçesinde B.K. ve R.E. isimli şahısların araçla uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin fiziki takibi neticesinde, şüpheliler Sincan'da bir mahallenin muhtarlık binasından çıkıp araca bindikleri sırada operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin aramasında, 249 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

MUHTARIN TELEFONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAZIŞMALARI

Zanlılar hakkında yapılan detaylı araştırmada, şüphelilerden B.K.'nin Sincan'da bir mahallenin muhtarı olduğu tespit edildi. B.K.'nin telefonunda yapılan incelemede ise, kendisinin uyuşturucu satıcısı olduğunu gösteren birçok kişiyle mesajlaşma kayıtları tespit edildi.

Muhtar B.K.'nin yazışmalarından ulaşılan diğer kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeye rastlandı ve bu kişiler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne sevk edilen B.K. ve R.E., soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, zanlıların "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.