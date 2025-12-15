Başkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltı

Başkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltı
Yayınlanma:
Ankara'nın Sincan ilçesinde, araçla uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i mahalle muhtarı olmak üzere 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sincan ilçesinde B.K. ve R.E. isimli şahısların araçla uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin fiziki takibi neticesinde, şüpheliler Sincan'da bir mahallenin muhtarlık binasından çıkıp araca bindikleri sırada operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin aramasında, 249 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

MUHTARIN TELEFONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAZIŞMALARI

Zanlılar hakkında yapılan detaylı araştırmada, şüphelilerden B.K.'nin Sincan'da bir mahallenin muhtarı olduğu tespit edildi. B.K.'nin telefonunda yapılan incelemede ise, kendisinin uyuşturucu satıcısı olduğunu gösteren birçok kişiyle mesajlaşma kayıtları tespit edildi.

Muhtar B.K.'nin yazışmalarından ulaşılan diğer kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeye rastlandı ve bu kişiler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Zehir tacirlerine darbe! Servis aracında ele geçirildi: Değeri 30 milyon TLZehir tacirlerine darbe! Servis aracında ele geçirildi: Değeri 30 milyon TL

Emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne sevk edilen B.K. ve R.E., soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, zanlıların "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
Afyonkarahisar'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
Bu nasıl bir kader!? 6 ay sonra aynı meydan aynı acı aynı kare
Bu nasıl bir kader!? 6 ay sonra aynı meydan aynı acı aynı kare