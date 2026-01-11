Aksaray'da sobadan sızan gaz 8 kişiyi zehirledi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir evin sobasından sızan gaz, aynı aileden 8 kişiyi zehirledi.

Olay sonucu aynı evde bulunan Fikriye Ö. (66), Züleyha Ö. (61), Cafer Ö. (61), Buket A. (33), Kerem D. (10), Seher D. (27), Çağatay D. (4) ve Kenan İlker A'da (8), sabah saatlerinde baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

Hakkari'de soba faciası: 12 kişi zehirlendi

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan 8 kişi, ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavş altına alındı.

8 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendikleri belirlendi.