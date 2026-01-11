Aksaray'da sobadan sızan gaz 8 kişiyi zehirledi

Aksaray'da sobadan sızan gaz 8 kişiyi zehirledi
Yayınlanma:
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde sobadan sızan gaz 8 kişiyi zehirledi. 8 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir evin sobasından sızan gaz, aynı aileden 8 kişiyi zehirledi.

Olay sonucu aynı evde bulunan Fikriye Ö. (66), Züleyha Ö. (61), Cafer Ö. (61), Buket A. (33), Kerem D. (10), Seher D. (27), Çağatay D. (4) ve Kenan İlker A'da (8), sabah saatlerinde baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

Hakkari'de soba faciası: 12 kişi zehirlendiHakkari'de soba faciası: 12 kişi zehirlendi

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan 8 kişi, ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavş altına alındı.

8 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendikleri belirlendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
AVM'de biber gazlı yer kiralama kavgası
AVM'de biber gazlı yer kiralama kavgası
Yarın İstanbul'da beklenen kar yağışı için İBB'den de açıklama geldi!
Yarın İstanbul'da beklenen kar yağışı için İBB'den de açıklama geldi!
DEM Parti'den iktidara 'Barış akademisyenleri' çağrısı
DEM Parti'den iktidara 'Barış akademisyenleri' çağrısı