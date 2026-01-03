Hakkari'de soba faciası: 12 kişi zehirlendi

Olay, Şemdinli’ye bağlı Bağlar köyünün Meşeli mezrasında gece saatlerinde meydana geldi. Aynı aileden 12 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü. Belirtilerin ortaya çıkması üzerine durum hemen yetkililere bildirildi.

YOL KAR NEDENİYLE KAPALIYDI

İhbarın ardından bölgeye İlçe Özel İdaresi Şefliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapalı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürüterek kapalı yolu ulaşıma açtı.

12 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Yolun açılmasıyla mezraya ulaşan sağlık ekipleri, 12 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Bağlar Köyü Muhtarı Azat Çiftçi, olaya hızlı bir şekilde müdahale eden İlçe Özel İdaresi şefliği ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.