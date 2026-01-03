Manisa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aile büyük acı yaşadı. Ümmü Gül Ulutaş (25) yönetimindeki otomobil, Denizli-Manisa karayolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak yol kenarındaki bariyerlere de çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücünün eşi Samet Ulutaş’ın (30) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Ümmü Gül Ulutaş ve 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Necip Ulutaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.