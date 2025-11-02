Manisa'da feci kaza! Yaşlı çiftin aracı takla attı: 1 ölü

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi.

Bursa'da feci kaza! Anne ve kız can verdi

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Uşak'tan İzmir yönüne giden Ahmet Özen yönetimindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Özen’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına savrularak takla attı.

Otomobil sürücüsü Özen ile yanında bulunan eşi Ayşe Özen ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Otomobil sürücüsü Özen ve eşi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Özen, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşi Ayşe Özen'in ise tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.