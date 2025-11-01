Bursa'da feci kaza! Anne ve kız can verdi

Bursa İnegöl'de yürek burkan bir kaza meydana geldi. Çekicinin hafif ticari araca çarptığı kazada anne ile kızı öldü, 3 kişi ise yaralandı.

23 yaşındaki E.A. yönetimindeki çekici, Bozüyük-İnegöl kara yolunda Taner C. (60) idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ebru C. (51) ve kızı Zeynep C. (23) ile Nesrin C. (56) yaralandı.

ANNE VE KIZ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C, yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.