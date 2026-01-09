Aydın’da iş cinayeti! Fırtınada çalıştırılan işçiler denize düştü: 1 ölü 2 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle yaşanan iş cinayetinde Kadınlar Denizi mevkiinde bir otele ait iskelede çalışma yapan üç işçi, aniden bastıran fırtına ve dev dalgalar yüzünden denize düştü.

FIRTINADA DENİZE DÜŞTÜLER

Olay anında etkili olan şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar, işçilerin sudan çıkmasını engelledi. Çevredekilerin yardımıyla iki işçi sudan çıkarılmayı başardı.

BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ KIYIDA BULUNDU

Kurtarılan işçiler 26 yaşındaki M.D. ve 30 yaşındaki A.K. oldu. Ancak üçüncü işçi olan 30 yaşındaki Mustafa Dağ'a ulaşılamadı. Mustafa Dağ'ın cansız bedeni, olaydan bir süre sonra dalgaların kıyıya vurduğu şekilde bulundu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralı olan M.D. ve A.K., olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebeplerini araştırmak üzere soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, otel yetkilisi ile işi yüklenen firmanın yetkilileri de ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.