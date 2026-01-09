İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri
Yayınlanma:
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos fırtınası, deniz ulaşımını aksattı. İDO ve BUDO, sabah ve akşam saatlerindeki birçok seferi iptal etmek zorunda kaldı. BUDO daha sonra 9 Ocak için de sefer iptallerini duyurdu.

Marmara Denizi'nde saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos fırtınası, deniz ulaşımını durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hem sabah hem de akşam seferlerini iptal etti.

İDO'NUN AKŞAM SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İDO, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda akşam saatlerindeki bir dizi seferin yapılamayacağını açıkladı. İptal edilen seferler arasında saat 17:00'deki Yalova-Pendik, 17:35'teki Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa, 17:45'teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, 18:00'deki Pendik-Yalova, 18:30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş ve 19:00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri bulunuyor.

BUDO'NUN SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

BUDO ise olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferlerini iptal etti. Şirketin daha önce de sabah saat 16.00'dan önceki 8 seferi aynı nedenle iptal ettiği bilgisi paylaşıldı. Fırtınanın etkisinin sürmesi nedeniyle deniz ulaşımındaki aksaklıkların devam edebileceği belirtiliyor.

9 OCAK İÇİN DE İPTALLER GELDİ

Yine olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma tarihli şu seferler de BUDO tarafından iptal edildi:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) ile 10.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

