BUDO'nun 4 seferi daha iptal edildi

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan son güncel duyuruya göre, fırtınanın şiddetini sürdürmesi nedeniyle Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) hattındaki saat 16.00 ve 19.00 seferleri ile İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) hattındaki saat 16.30 ve 19.30 seferleri programdan çıkarılmıştır.

GÜN BOYU SÜREN AKSAMALAR

Bugünkü iptaller sadece akşam saatleriyle sınırlı kalmadı. Günün erken saatlerinden itibaren elverişsiz hava şartları nedeniyle Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki toplam 8 sefer de daha önce iptal edilmişti. Böylece 8 Ocak 2026 tarihinde iptal edilen toplam sefer sayısı 12'ye ulaştı.

Yetkililer, Marmara Denizi'ndeki hava muhalefetinin devam ettiğini belirterek, seyahat planı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güncel sefer durumlarını BUDO’nun internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden anlık olarak takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.