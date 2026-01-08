BUDO'nun 4 seferi daha iptal edildi

Yayınlanma:
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerini etkilemeye devam ediyor. Sabah ve öğle saatlerinde iptal edilen 8 seferin ardından, akşam saatleri için planlanan 4 seferin daha gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan son güncel duyuruya göre, fırtınanın şiddetini sürdürmesi nedeniyle Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) hattındaki saat 16.00 ve 19.00 seferleri ile İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) hattındaki saat 16.30 ve 19.30 seferleri programdan çıkarılmıştır.

GÜN BOYU SÜREN AKSAMALAR

Bugünkü iptaller sadece akşam saatleriyle sınırlı kalmadı. Günün erken saatlerinden itibaren elverişsiz hava şartları nedeniyle Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki toplam 8 sefer de daha önce iptal edilmişti. Böylece 8 Ocak 2026 tarihinde iptal edilen toplam sefer sayısı 12'ye ulaştı.

Lodos fırtınası Ayasofya'yı da vurdu: Hasar açıklandıLodos fırtınası Ayasofya'yı da vurdu: Hasar açıklandı

Yetkililer, Marmara Denizi'ndeki hava muhalefetinin devam ettiğini belirterek, seyahat planı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güncel sefer durumlarını BUDO’nun internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden anlık olarak takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

