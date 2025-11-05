Manisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçidinde, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İzmir-Manisa Alaşehir seferini yapan ve makinistliğini 29 yaşındaki Kasım Özçelik’in (29) yaptığı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 29 yaşındaki Yunus Dönmez (29) kontrolündeki kamyonete çarptı.

KAMYONET ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ!

Kazanın şiddetiyle kamyonet ile kasası birbirinden ayrılırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak durumu bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, makinistin ifadesine başvururken tren, gerekli işlemlerin ardından seferine kaldığı yerden devam etti.