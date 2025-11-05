Manisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı

Manisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan hemzemin geçidinde tren bir kamyonete çarptı. Kaza sonucunda kamyonet ortadan ikiye bölünürken sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçidinde, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İzmir-Manisa Alaşehir seferini yapan ve makinistliğini 29 yaşındaki Kasım Özçelik’in (29) yaptığı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 29 yaşındaki Yunus Dönmez (29) kontrolündeki kamyonete çarptı.

KAMYONET ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ!

Kazanın şiddetiyle kamyonet ile kasası birbirinden ayrılırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak durumu bildirdi.

Iğdır'da polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralıIğdır'da polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, makinistin ifadesine başvururken tren, gerekli işlemlerin ardından seferine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak:DHA

