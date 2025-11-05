Iğdır'da polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı

Iğdır'da polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı
Yayınlanma:
Iğdır Havalimanı’nda görev yapan polisleri taşıyan minibüsün, yolda duran kum yüklü bir kamyona arkadan çarpması sonucu 7 polis memuru yaralandı.

Iğdır Havalimanı’nda görev yapan polis personelini taşıyan minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sultan Alparslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu indirmek için duran bir TIR'ın arkasında duran kum yüklü kamyona, aynı şeritten seyreden ve polisleri taşıyan transit minibüs arkadan çarptı.

dir-1.jpg

7 POLİS MEMURU YARALANDI

Çarpışma sonucunda minibüs içinde bulunan 7 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sevk edilen ambulans ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Van'da öğrencilerin 'Rojin Kabaiş' eylemine polis müdahalesiVan'da öğrencilerin 'Rojin Kabaiş' eylemine polis müdahalesi

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın oluş nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

