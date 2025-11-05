Van'da öğrencilerin 'Rojin Kabaiş' eylemine polis müdahalesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, bir yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden öğrenci Rojin Kabaiş için düzenlenen "Rojin için adalet" eylemlerine polis müdahalesi yaşandı. 23 gündür sürdürülen eylemlere üniversite yönetimi tarafından kısıtlama getirildi.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin kampüs içinde basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi. Önceki gün yapılmak istenen basın açıklaması, Valilik ve Rektörlük tarafından alınan güvenlik tedbirleri gerekçe gösterilerek engellenmiş ve öğrenciler açıklamalarını kampüs girişinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da katılımıyla gerçekleştirmişti.

Dün ise kampüs içerisinde toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Müdahalenin ardından öğrenciler, kendilerine kampüs içinde artık açıklama yapmamaları yönünde uyarı yapıldığını belirtti.

Rojin için adalet eylemi 18'inci gününde

"ROJİN KABAİŞ İSYANIMIZDIR"

Öğrenciler adına açıklama yapan bir temsilci, yaşanan hukuksuzluğa sert tepki gösterdi. Temsilci, eylemlerinin engellenmesine rağmen geri adım atmayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"23 gündür süren eylemlerimiz bugün hukuksuz bir şekilde engellendi. Bizler Rojin için susmayacağız. Her zaman, her yerde adalet çağrımızı haykıracağız."

Öğrenci temsilcisi, tüm üniversiteleri her Perşembe günü saat 16.00’da eş zamanlı olarak adalet arayışına davet etti. Üniversitenin artık özerk bir alan olmaktan çıktığını ve kolluk kuvvetlerinin yönetimi altına girdiğini iddia eden öğrenci, sözlerini "Eylemlerimizi bastırmaya çalışıyorlar ama biz geri adım atmayacağız. Rojin Kabaiş isyanımızdır" diyerek bitirdi.