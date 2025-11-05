Van'da öğrencilerin 'Rojin Kabaiş' eylemine polis müdahalesi

Van'da öğrencilerin 'Rojin Kabaiş' eylemine polis müdahalesi
Yayınlanma:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, şüpheli ölümü bir yılı aşkın süredir aydınlatılamayan Rojin Kabaiş için 23 gündür süren adalet eylemlerine dün polis müdahale etti. Üniversite yönetimi, öğrencilerin kampüs içinde açıklama yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirirken, öğrenciler adalet çağrılarını sürdürdü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, bir yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden öğrenci Rojin Kabaiş için düzenlenen "Rojin için adalet" eylemlerine polis müdahalesi yaşandı. 23 gündür sürdürülen eylemlere üniversite yönetimi tarafından kısıtlama getirildi.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin kampüs içinde basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi. Önceki gün yapılmak istenen basın açıklaması, Valilik ve Rektörlük tarafından alınan güvenlik tedbirleri gerekçe gösterilerek engellenmiş ve öğrenciler açıklamalarını kampüs girişinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da katılımıyla gerçekleştirmişti.

Dün ise kampüs içerisinde toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Müdahalenin ardından öğrenciler, kendilerine kampüs içinde artık açıklama yapmamaları yönünde uyarı yapıldığını belirtti.

Rojin için adalet eylemi 18'inci günündeRojin için adalet eylemi 18'inci gününde

"ROJİN KABAİŞ İSYANIMIZDIR"

Öğrenciler adına açıklama yapan bir temsilci, yaşanan hukuksuzluğa sert tepki gösterdi. Temsilci, eylemlerinin engellenmesine rağmen geri adım atmayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"23 gündür süren eylemlerimiz bugün hukuksuz bir şekilde engellendi. Bizler Rojin için susmayacağız. Her zaman, her yerde adalet çağrımızı haykıracağız."

Öğrenci temsilcisi, tüm üniversiteleri her Perşembe günü saat 16.00’da eş zamanlı olarak adalet arayışına davet etti. Üniversitenin artık özerk bir alan olmaktan çıktığını ve kolluk kuvvetlerinin yönetimi altına girdiğini iddia eden öğrenci, sözlerini "Eylemlerimizi bastırmaya çalışıyorlar ama biz geri adım atmayacağız. Rojin Kabaiş isyanımızdır" diyerek bitirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Türkiye'nin aldığı Eurofighter'lara Yunanistan engeli iddiası! MSB'den açıklama geldi
Türkiye'nin aldığı Eurofighter'lara Yunanistan engeli iddiası! MSB'den açıklama geldi
Müsavat Dervişoğlu’ndan flaş Demirtaş açıklaması!
Müsavat Dervişoğlu’ndan flaş Demirtaş açıklaması!
İstanbul barajlarında tehlike çanları
İstanbul barajlarında tehlike çanları