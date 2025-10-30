Rojin için adalet eylemi 18'inci gününde

Rojin için adalet eylemi 18'inci gününde
Yayınlanma:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin, Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili başlattıkları adalet nöbeti 18’inci gününde de sürdü. Eyleme katılan baba Nizamettin Kabaiş, rektörlüğün öğrencileri engellemeye çalıştığını belirterek, “Rojin’e sahip çıkmadınız, bari bu gençlere sahip çıkın” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi. Paylaşılan raporda Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı.

ATK raporunda Rojin'in vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA'ların açığa çıkmasını isteyen Yüzüncü yıl Üniversitesi öğrencileri eylemlerini sürdürüyor. YYÜ kampüsünde 18’inci günde de devam eden Rojin eylemine, acılı baba Nizamettin Kabaiş ve amca Ahmet Kabaiş de katıldı.

YYÜ Kampüsü'ndeki Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Rojin Kabaiş'in fotoğraflarının yer aldığı afiş ve dövizleri taşıdı. Sık sık 'rektör istifa', 'Rojin için adalet', 'İntihar değil cinayet', 'Nizamettin Kabaiş yalnız değil' sloganları atan öğrenciler, bir süre oturma eylemi yaptı.

Asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş anıldı: “Okumaya geldiğimiz yurtlarda ölmek istemiyoruz”Asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş anıldı: “Okumaya geldiğimiz yurtlarda ölmek istemiyoruz”

Rojin'in babasının feryadı sonunda duyuldu! Bakan Göktaş'tan ziyaretRojin'in babasının feryadı sonunda duyuldu! Bakan Göktaş'tan ziyaret

“ROJİN’E SAHİP ÇIKMADINIZ, BARİ BU GENÇLERE SAHİP ÇIKIN”

Eylem alanında konuşan baba Nizamettin Kabaiş, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin öğrencilerin eylemini engellemeye çalıştığını savundu:

“Kızımın otopsisine giren rektör bey, öğrencilerin eylemine destek olmak yerine polisi kampüse çağırıyor. Rojin’e sahip çıkmadınız, bari bu gençlere sahip çıkın. Bu öğrenciler sizin misafiriniz. Onların yanında olun, eylemlerine engel olmayın.”

Rektör Şevli’nin sosyal medyada Rojin’le ilgili paylaşımlara erişim engeli talep ettiğini belirten Kabaiş, “Sen neden hesapları şikâyet ediyorsun? Kızımın dosyası ilerlemiyor. Bir yıldır bekliyoruz, DNA’lar kime ait hâlâ açıklanmadı” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
Bina sakinleri itfaiyeye saldırdı! Esenler’de korkutan bina yangını: 15 yaralı
Bina sakinleri itfaiyeye saldırdı! Esenler’de korkutan bina yangını: 15 yaralı
Komşuların tartışması cinayetle sonlandı
Komşuların tartışması cinayetle sonlandı
KYK yurdunda genç kadın yaşamına son verdi: Bugün olmasa bir gün olacaktı
KYK yurdunda genç kadın yaşamına son verdi: Bugün olmasa bir gün olacaktı