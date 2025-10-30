Rojin için adalet eylemi 18'inci gününde

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi. Paylaşılan raporda Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı.

ATK raporunda Rojin'in vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA'ların açığa çıkmasını isteyen Yüzüncü yıl Üniversitesi öğrencileri eylemlerini sürdürüyor. YYÜ kampüsünde 18’inci günde de devam eden Rojin eylemine, acılı baba Nizamettin Kabaiş ve amca Ahmet Kabaiş de katıldı.

YYÜ Kampüsü'ndeki Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Rojin Kabaiş'in fotoğraflarının yer aldığı afiş ve dövizleri taşıdı. Sık sık 'rektör istifa', 'Rojin için adalet', 'İntihar değil cinayet', 'Nizamettin Kabaiş yalnız değil' sloganları atan öğrenciler, bir süre oturma eylemi yaptı.

“ROJİN’E SAHİP ÇIKMADINIZ, BARİ BU GENÇLERE SAHİP ÇIKIN”

Eylem alanında konuşan baba Nizamettin Kabaiş, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin öğrencilerin eylemini engellemeye çalıştığını savundu:

“Kızımın otopsisine giren rektör bey, öğrencilerin eylemine destek olmak yerine polisi kampüse çağırıyor. Rojin’e sahip çıkmadınız, bari bu gençlere sahip çıkın. Bu öğrenciler sizin misafiriniz. Onların yanında olun, eylemlerine engel olmayın.”

Rektör Şevli’nin sosyal medyada Rojin’le ilgili paylaşımlara erişim engeli talep ettiğini belirten Kabaiş, “Sen neden hesapları şikâyet ediyorsun? Kızımın dosyası ilerlemiyor. Bir yıldır bekliyoruz, DNA’lar kime ait hâlâ açıklanmadı” dedi.