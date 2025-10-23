Rojin'in babasının feryadı sonunda duyuldu! Bakan Göktaş'tan ziyaret

Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kayboldu. En son Van Gölü kıyısında görülen 21 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, 19 gün sonra gölde bulundu. Adli Tıp, ölüm nedeninin “suda boğulma” olduğunu raporladı. Ancak Rojin’in göle nasıl ve neden girdiği hâlâ bilinmiyor.

İlk değerlendirmelerde intihar ihtimali öne çıksa da, baba Nizamettin Kabaiş’in bir yıl süren mücadelesiyle dosya yeniden ele alındı. Soruşturma cinayet şüphesiyle derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı kapsamlı rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatı Zeynep Demir, genç kadının bedeninde iki farklı kişiye ait DNA bulunduğunu açıkladı.

Demir, “İlk DNA göğüs bölgesinde, ikinci DNA ise vajinanın iç kısmında tespit edildi” diyerek cinsel saldırı şüphesine dikkat çekti.

Bir yıldır kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele eden baba Nizamettin Kabaiş’in çağrısı sonunda karşılık buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş, Kabaiş’i bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: