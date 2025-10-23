İstanbul'un göbeğinde bir kadın kaçırıldı! İki siyah araç ayrıntısı

İstanbul Şişli ilçesinde Osmanbey metro durağının hemen yanındaki Pangaltı'da skandal bir olay yaşandı.

Evrensel'in haberine göre; bu sabah 06.35 sularında otobüs durağında bir kadın bekliyordu.

Durağa siyah renkte iki araç yaklaştı. Araçlardan inen şahıslar, kadını kaçırdı. Kaçırma olayına çevredeki vatandaşlar şahit oldu. Durum polise bildirildi. Araçların plakasının da polise aktarıldığı öğrenildi. Polisin şu an kadın için çalışma başlattığı ifade edildi.

Pangaltı otobüs durağının Google Maps'ten alınan temsili bir görüntüsü

BAHAR AKSU DA ŞİŞLİ'DE KATLEDİLMİŞTİ

Şişli'de Bahar Aksu, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs'ta işe giderken boşandığı eşi Rüstem Elibol ve onun erkek arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Aksu, direndi. Aksu, erkeklerin elinden kurtulsa da cani eş belinden çıkardığı silah ile defalarca ateş etti. Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar'ın katillerinin cezası belli oldu

Elibol ve üç erkek , ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezasına çarptırıldı. Mahkeme 4 erkeğin ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına da hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık Rüstem Elibol’un ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıl hapis cezası ile 10 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.