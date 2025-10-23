İstanbul'un göbeğinde bir kadın kaçırıldı! İki siyah araç ayrıntısı

İstanbul'un göbeğinde bir kadın kaçırıldı! İki siyah araç ayrıntısı
Yayınlanma:
İstanbul'un kalbi denilen Şişli'nin en merkezi noktalarından birinde sabah saatlerinde bir kadın kaçırıldı. Kadın, zorla araca bindirildi. İki siyah renkli aracın görüldüğü öğrenildi.

İstanbul Şişli ilçesinde Osmanbey metro durağının hemen yanındaki Pangaltı'da skandal bir olay yaşandı.

Evrensel'in haberine göre; bu sabah 06.35 sularında otobüs durağında bir kadın bekliyordu.

Durağa siyah renkte iki araç yaklaştı. Araçlardan inen şahıslar, kadını kaçırdı. Kaçırma olayına çevredeki vatandaşlar şahit oldu. Durum polise bildirildi. Araçların plakasının da polise aktarıldığı öğrenildi. Polisin şu an kadın için çalışma başlattığı ifade edildi.

stanbulun-gobeginde-bir-kadin-kacirildi-iki-siyah-arac-ayrintisi.jpg
Pangaltı otobüs durağının Google Maps'ten alınan temsili bir görüntüsü

BAHAR AKSU DA ŞİŞLİ'DE KATLEDİLMİŞTİ

Şişli'de Bahar Aksu, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs'ta işe giderken boşandığı eşi Rüstem Elibol ve onun erkek arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Aksu, direndi. Aksu, erkeklerin elinden kurtulsa da cani eş belinden çıkardığı silah ile defalarca ateş etti. Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar'ın katillerinin cezası belli olduŞişli'de sokak ortasında katledilen Bahar'ın katillerinin cezası belli oldu

Elibol ve üç erkek , ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezasına çarptırıldı. Mahkeme 4 erkeğin ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına da hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık Rüstem Elibol’un ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıl hapis cezası ile 10 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Türkiye
İBB soruşturmasında çağrılmıştı: Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı
İBB soruşturmasında çağrılmıştı: Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı
Otomobil bahçeye devrildi: 4 yaralı
Otomobil bahçeye devrildi: 4 yaralı
17 yaşında cesedi kuyuda bulunan Hasret cinayetinde yeni gelişme
17 yaşında cesedi kuyuda bulunan Hasret cinayetinde yeni gelişme