Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar'ın katillerinin cezası belli oldu

İstanbul Şişli’de korkunç bir olay meydana geldi. Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana gelen olay ile ilgili edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, 2022'de ayrıldığı eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. 34 yaşındaki Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis gözaltına alındı.

Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla öldüren Rüstem Elibol ve suç ortakları üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar hakkında mahkeme iştiraken öldürüldüğüne, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verdi.