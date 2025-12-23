Öcalan hakkında suç duyurusu! Soruşturma açıldı

Öcalan hakkında suç duyurusu! Soruşturma açıldı
Yayınlanma:
Emekli Albay Orkun Özeller’in terör örgütü PKK Lideri Öcalan hakkında açtığı dava kabul edildi. Öcalan örgüt liderliğini cezaevinden sürdürmesi nedeni ile yargılanacak.

Ekim 2024 tarihinde MHP Lideri Bahçeli tarafından meclis kürsüsünden Öcalan'a bir çağrı yapılmıştı. Bu çağrıda PKK'yı feshetmesi karşılığında umut hakkının da konuşulabileceği ifade edildi.

Belirli bir süre cezaevinde kalan kişilerin tahliyesinin önünü açan bu hak Türkiye'de yeni bir tartışma konusunun da fitilini ateşledi. Öcalan'a umut hakkının verilip verilmeyeceği üzerinden tartışmalar hem siyaset dünyasında hem de kamuoyunda devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son Dakika | CHP'den 'Umut hakkı' açıklamasıSon Dakika | CHP'den 'Umut hakkı' açıklaması

ÖCALAN'A SUÇ DUYURUSU! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öcalan'ın umut hakkı tartışmaları devam ederken çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli albay Orkun Özeller'in Öcalan'a Bursa'da açtığı davanın kabul edildiğini açıkladı.

Türkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Öcalan'a açılan soruşturma, 'Örgüt liderliğini' cezaevinden de sürdürmesi gerekçesi ile başlatıldı.


ADALET BAKANINA ÖCALAN'IN YARGILANMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Emekli Albay Orkun Özeller sosyal medya hesabından 15 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada yüzlerce şehidin verildiği Hendek operasyonları sırasında PKK'nın yöneticisi Abdullah Öcalan olduğunu ve bu yüzden yargılanması gerektiğini ifade edip yargılanması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Türkiye
Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi
Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi
AKP'li belediyenin yolsuzluk soruşturmasından bir de silah kaçakçılığı çıktı
AKP'li belediyenin yolsuzluk soruşturmasından bir de silah kaçakçılığı çıktı
Son dakika | DEM İmralı Heyeti'nden Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret
Son dakika | DEM İmralı Heyeti'nden Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret