Öcalan hakkında suç duyurusu! Soruşturma açıldı

Ekim 2024 tarihinde MHP Lideri Bahçeli tarafından meclis kürsüsünden Öcalan'a bir çağrı yapılmıştı. Bu çağrıda PKK'yı feshetmesi karşılığında umut hakkının da konuşulabileceği ifade edildi.

Belirli bir süre cezaevinde kalan kişilerin tahliyesinin önünü açan bu hak Türkiye'de yeni bir tartışma konusunun da fitilini ateşledi. Öcalan'a umut hakkının verilip verilmeyeceği üzerinden tartışmalar hem siyaset dünyasında hem de kamuoyunda devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son Dakika | CHP'den 'Umut hakkı' açıklaması

ÖCALAN'A SUÇ DUYURUSU! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öcalan'ın umut hakkı tartışmaları devam ederken çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli albay Orkun Özeller'in Öcalan'a Bursa'da açtığı davanın kabul edildiğini açıkladı.

????İMRALI CANİSİ’NE SORUŞTURMA AÇILDI; TÜRKİYE İLK BİZDEN ÖĞRENDİ…



????Kahraman Komutan Emekli Albay Orkun Özeller ’in (@OrkunOzeller), PKK Elebaşı İmralı Canisi Abdullah Öcalan hakkında Bursa’da açtığı dava kabul edildi.



Türkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Öcalan'a açılan soruşturma, 'Örgüt liderliğini' cezaevinden de sürdürmesi gerekçesi ile başlatıldı.



ADALET BAKANINA ÖCALAN'IN YARGILANMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Emekli Albay Orkun Özeller sosyal medya hesabından 15 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada yüzlerce şehidin verildiği Hendek operasyonları sırasında PKK'nın yöneticisi Abdullah Öcalan olduğunu ve bu yüzden yargılanması gerektiğini ifade edip yargılanması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunmuştu.