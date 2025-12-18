Son Dakika | CHP'den 'Umut hakkı' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İmralı Süreci için hazırladığı “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” raporunu saat 12.00’de TBMM Başkanlığı’na teslim etti.

Emir, raporda Türkiye’nin demokratikleşmesi için “kayyum uygulamasına son verilmesi” ve “AİHM ile AYM kararlarının eksiksiz uygulanması” gibi önerilere yer verildiğini açıkladı.

Ancak, “örgüt üyelerinin entegrasyonu” ve “Umut Hakkı” konularında öneri bulunmadığını söyledi. Bu eksikliğin gerekçesi olarak ise yeterli veriye sahip olunmamasını belirtti.

CHP 53 sayfalık süreç raporunu TBMM'ye sundu

Emir, bu konularda Adalet Bakanlığı’nın seçenekli çalışma ve etki analizini hazırlayıp siyasetin önüne koyması gerektiğini ifade etti.

"ATIF YOK"

Nihai raporunda yazım sürecine tüm siyasi partilerin katılımını umut ettiklerini söyleyen Emir, CHP adına yazım ekibinde yer alacağını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'ye partisinin süreç raporunu sunduktan sonra şu açıklamayı yaptı: