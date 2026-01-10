CHP'li Aydın'dan iktidara 'gümrük muafiyeti' tepkisi!

Yayınlanma:
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'dan, yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin yürürlükten kaldırılmasına tepki. Aydın, "Büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin" dedi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti yürürlükten kaldırıldı. Yolcu beraberinde getirilen eşyaların vergi oranları artırılırken, artık en düşük tutarlı siparişler için dahi gümrük beyannamesi ve ek hizmet bedeli ödenecek.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin kıt imkanlarla yenilik yaptığını ve kendi robotlarını ürettiklerini belirterek, dünyayla Türkiye arasındaki teknolojik makasın kapanması için büyük bir enerji sarf etiklerini kaydetti.

"GENÇLERİMİZİ EZDİRMEYİN"

Bu üretimin sağlanabilmesi için gerekli parçaların yurt dışından getirdiğini ifade eden Aydın şunları söyledi:

“Dünya bir teknoloji devrimi yaşıyor. Bu devrimi Türk gençliği de çok yakından takip ediyor, dünyanın bilgisini ülkemize transfer ediyor, büyük bir iştahla öğreniyor, üretiyor ve fikirlerini hayata geçiriyor.

Gençlik kıt imkanlarla yenilik yapıyor, kendi robotlarını üretiyor, dünyayla aramızdaki teknolojik makası kapatmak için büyük bir enerji sarf ediyor. Ancak, bu üretim için gerekli parçaları ,tüm dünya gibi, yurt dışından getirmemiz gerekiyor.

Yurt dışından yapılan bireysel alımlara tamamen gümrük uygulamak evinde teknoloji geliştiren çok sayıda gence 'sen sakın üretme, git fahiş fiyata son ürünü satın al' demektir. Zaten alım gücümüz zayıfken, teknoloji devriminden Türk gençliğini izole etmektir.

Gençlerin erişmek zorunda olduğu donanım ve bileşenler dışarıda vergilenip içeride de kontrolsüz fiyatlanıyorsa, burada ne yerli üretim teşvik edilir ne de teknoloji ekosistemi büyür.

Memleketimiz için araştıran-geliştiren ve üreten gençler çok haklı bir soru soruyor: 'Ülkemizde üretilmeyen parçaları nasıl temin edeceğiz?' Zaten büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin. Türkiye’mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın”

