Özgür Özel Fenerbahçe'yi kutladı Galatasaray'ı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi kutladı.
Fenerbahçe Galatasaray’ı devirdi: 2026'da ilk kupayı aldı
Sosyal medya X hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, müsabakada son ana kadar mücadele eden Galatasaray'ı da tebrik etti.
FENERBAHÇE'YE KUTLAMA GALATASARAY'A TEBRİK
Özgür Özel'in mesajı şöyle:
"Turkcell Süper Kupa’nın sahibi olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, futbolcularını ve camiasını yürekten kutluyorum.
Final müsabakasında son ana kadar mücadele eden Galatasaray Spor Kulübü’nü de tebrik ediyorum."
Turkcell Süper Kupa’nın sahibi olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, futbolcularını ve camiasını yürekten kutluyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 10, 2026
Final müsabakasında son ana kadar mücadele eden Galatasaray Spor Kulübü’nü de tebrik ediyorum. pic.twitter.com/q5Z14Qu2rS