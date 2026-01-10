Özgür Özel Fenerbahçe'yi kutladı Galatasaray'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi kutladı.

Fenerbahçe Galatasaray’ı devirdi: 2026'da ilk kupayı aldı

Sosyal medya X hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, müsabakada son ana kadar mücadele eden Galatasaray'ı da tebrik etti.

FENERBAHÇE'YE KUTLAMA GALATASARAY'A TEBRİK

Özgür Özel'in mesajı şöyle:

"Turkcell Süper Kupa’nın sahibi olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, futbolcularını ve camiasını yürekten kutluyorum.

Final müsabakasında son ana kadar mücadele eden Galatasaray Spor Kulübü’nü de tebrik ediyorum."