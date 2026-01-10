Özgür Özel Fenerbahçe'yi kutladı Galatasaray'ı tebrik etti

Özgür Özel Fenerbahçe'yi kutladı Galatasaray'ı tebrik etti
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi kutladı. Özel, müsabakada son ana kadar mücadele eden Galatasaray'ı da tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi kutladı.

Fenerbahçe Galatasaray’ı devirdi: 2026'da ilk kupayı aldıFenerbahçe Galatasaray’ı devirdi: 2026'da ilk kupayı aldı

Sosyal medya X hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, müsabakada son ana kadar mücadele eden Galatasaray'ı da tebrik etti.

FENERBAHÇE'YE KUTLAMA GALATASARAY'A TEBRİK

Özgür Özel'in mesajı şöyle:

"Turkcell Süper Kupa’nın sahibi olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, futbolcularını ve camiasını yürekten kutluyorum.

Final müsabakasında son ana kadar mücadele eden Galatasaray Spor Kulübü’nü de tebrik ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Siyaset
CHP'li Aydın'dan iktidara 'gümrük muafiyeti' tepkisi!
CHP'li Aydın'dan iktidara 'gümrük muafiyeti' tepkisi!
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Erdoğan'dan nar suyu ve simitli kutlama
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Erdoğan'dan nar suyu ve simitli kutlama