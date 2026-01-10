Fenerbahçe Galatasaray’ı devirdi: 2026'da ilk kupayı aldı

Fenerbahçe Galatasaray’ı devirdi: 2026'da ilk kupayı aldı
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve 2026'nın ilk kupasını kazandı.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

SÜPER KUPA'DA KAZANAN FENERBAHÇE

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa'da şampiyon oldu.
Fenerbahçe'ye kupayı getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.

GUENDOUZI SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi, sarı-lacivertli kariyerindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Fransız yıldız, ilk maçında golle tanıştı ve kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.
6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.
24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.
44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

