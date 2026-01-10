Fenerbahçe'de Hande Baladın şoku

Fenerbahçe Medicana, Hande Baladın şokuyla sarsıldı. Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildi.

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlanan Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildiğini duyurdu.

Süper Kupa'da Guendouzi kasırgası: Uçaktan indi ilk golünü Galatasaray'a attıSüper Kupa'da Guendouzi kasırgası

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileği burkulan sporcumuz Hande Baladın'ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde, ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet alırken 2 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertliler, ligde bir sonraki maçında 17 Ocak Cumartesi günü Zeren Spor ile karşılaşacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

