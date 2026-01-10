Fenerbahçe taraftarının beklediği dünyaca ünlü transferi Guendouzi perşembe günü İstanbul'a gelişinin ardından bugün de ilk kez sahada Sarı Lacivertli formayla yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde oynanan Galatasaray maçıyla Sarı - Lacivertli kariyerindeki ilk maçına çıktı.

İtalya'dan geldikten 2 gün sonra Galatasaray derbisiyle Fenerbahçe taraftarına "Merhaba" diyen yıldız oyuncu Sarı Lacivertlilere büyük sevinç yaşattı.

Guendouzi Fenerbahçe taraftarıyla ilk teması kurdu

Matteo Guendouzi attığı ilk golden sonra büyük bir sevinç yaşadı

DERBİDE GUENDOUZI FIRTINASI

Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendeouzi, kariyerine golle başladı.

Galatasaray karşısına ilk 11'de başlayan Fransız yıldız, 28. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla golünü attı.

Guendouzi ve Fenerbahçe taraftarı, atılan bu gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

2 GÜN ÖNCE İSTANBUL'A GELDİ

Matteo Guendouzi, 2 gün önce özel uçakla İstanbul'a gelmişti.

Yıldız futbolcunun golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakıldı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Archie Brown derbide forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri de kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde kadrodaki isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan oyuncular da kafilede yer aldı.