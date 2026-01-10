Süper Kupa'da Guendouzi kasırgası: Uçaktan indi ilk golünü Galatasaray'a attı

Süper Kupa'da Guendouzi kasırgası: Uçaktan indi ilk golünü Galatasaray'a attı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi fırtınası. 2 gün önce İtalya'dan İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı ayağının tozuyla çıktığı ilk maçında Galatasaray'a golünü attı.

Fenerbahçe taraftarının beklediği dünyaca ünlü transferi Guendouzi perşembe günü İstanbul'a gelişinin ardından bugün de ilk kez sahada Sarı Lacivertli formayla yer aldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde oynanan Galatasaray maçıyla Sarı - Lacivertli kariyerindeki ilk maçına çıktı.
İtalya'dan geldikten 2 gün sonra Galatasaray derbisiyle Fenerbahçe taraftarına "Merhaba" diyen yıldız oyuncu Sarı Lacivertlilere büyük sevinç yaşattı.

Guendouzi Fenerbahçe taraftarıyla ilk teması kurduGuendouzi Fenerbahçe taraftarıyla ilk teması kurdu

whatsapp-image-2026-01-10-at-20-17-16.jpeg
Matteo Guendouzi attığı ilk golden sonra büyük bir sevinç yaşadı

DERBİDE GUENDOUZI FIRTINASI

Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendeouzi, kariyerine golle başladı.
Galatasaray karşısına ilk 11'de başlayan Fransız yıldız, 28. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla golünü attı.
Guendouzi ve Fenerbahçe taraftarı, atılan bu gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

2 GÜN ÖNCE İSTANBUL'A GELDİ

Matteo Guendouzi, 2 gün önce özel uçakla İstanbul'a gelmişti.
Yıldız futbolcunun golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakıldı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Archie Brown derbide forma giyemedi.2024/11/08/hbfb.jpgBu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri de kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde kadrodaki isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan oyuncular da kafilede yer aldı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Galatasaray'ın golü iptal edildi: Okan Buruk itiraz bile etmedi
Galatasaray'ın golü iptal edildi: Okan Buruk itiraz bile etmedi
Fenerbahçe Yönetimi Galatasaray taraftarının altındaki tribünde kaldı
Fenerbahçe Yönetimi Galatasaray taraftarının altındaki tribünde kaldı