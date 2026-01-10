Guendouzi Fenerbahçe taraftarıyla ilk teması kurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesinde tribünde renkli görüntüler oluştu.

Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği Guendouzi ilk kez Sarı Lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Guendouzi Sarı Lacivertli kariyerine Galatasaray derbisiyle başladı.

Tedesco: Takım çok ateşli ve oynamaya hazır

GUENDOUZI AYAĞININ TOZUYLA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, Galatasaray derbisine ilk 11'de yer aldı.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Fransız yıldız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıktı ve tribünleri selamladı.

Fenerbahçe taraftarı Guendouzi'yi çağırdı ve yıldız oyuncu taraftarlara üçlü çektirdi.

O anlar sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Derbinin ilk 11'leri şu şekilde: