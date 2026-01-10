Guendouzi Fenerbahçe taraftarıyla ilk teması kurdu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi ayağının tozuyla Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadı'na çıktı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu karşılaşma öncesi Fenerbahçe tribünlerine üçlü çektirdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesinde tribünde renkli görüntüler oluştu.
Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği Guendouzi ilk kez Sarı Lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Guendouzi Sarı Lacivertli kariyerine Galatasaray derbisiyle başladı.
Tedesco: Takım çok ateşli ve oynamaya hazır
GUENDOUZI AYAĞININ TOZUYLA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, Galatasaray derbisine ilk 11'de yer aldı.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Fransız yıldız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıktı ve tribünleri selamladı.
Fenerbahçe taraftarı Guendouzi'yi çağırdı ve yıldız oyuncu taraftarlara üçlü çektirdi.
O anlar sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Derbinin ilk 11'leri şu şekilde:
- Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane, Icardi
- Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran