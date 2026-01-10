Guendouzi Fenerbahçe taraftarıyla ilk teması kurdu

Guendouzi Fenerbahçe taraftarıyla ilk teması kurdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi ayağının tozuyla Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadı'na çıktı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu karşılaşma öncesi Fenerbahçe tribünlerine üçlü çektirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesinde tribünde renkli görüntüler oluştu.
Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği Guendouzi ilk kez Sarı Lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Guendouzi Sarı Lacivertli kariyerine Galatasaray derbisiyle başladı.

Tedesco: Takım çok ateşli ve oynamaya hazırTedesco: Takım çok ateşli ve oynamaya hazır

GUENDOUZI AYAĞININ TOZUYLA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, Galatasaray derbisine ilk 11'de yer aldı.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Fransız yıldız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıktı ve tribünleri selamladı.
Fenerbahçe taraftarı Guendouzi'yi çağırdı ve yıldız oyuncu taraftarlara üçlü çektirdi.
O anlar sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

2024/11/08/hbfb.jpg

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Derbinin ilk 11'leri şu şekilde:

  • Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane, Icardi
  • Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Fenerbahçe'yi çıldırtan pozisyon: 4. dakikadan penaltı itirazı
Fenerbahçe'yi çıldırtan pozisyon: 4. dakikadan penaltı itirazı
Derbiyi Galatasaray kazandı
Derbiyi Galatasaray kazandı