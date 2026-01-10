Tedesco: Takım çok ateşli ve oynamaya hazır

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Dev derbi, saat 18.45'te başlayacak.

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

TEDESCO'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

''TAKIM ÇOK ATEŞLİ''

Tedesco yaptığı açıklamada, "Maç öncesi konuşmam çok yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

''SAMANDIRA DA BÖYLE BİR YER''

Konuşmalarını sürdüren tecrübeli teknik adam, "Birliktelik ve aile kelimelerini vurguluyoruz. Bir kelime kullanıyorsanız, bunu hissetmeniz de lazım. Sabah işe gittiğiniz yer çok güzel olmalı, Samandıra da böyle bir yer. Oraya gitmekten, oradan olmaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.