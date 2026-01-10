Süper Kupa'da dev final: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Kupa final maçında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 18.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

VAR'DA ÖMER FARUK TURTAY

Derbinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.

SÜPER KUPA'DA DEV DERBİ

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Fenerbahçe ise Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükselmişti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu:

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran