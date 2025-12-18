CHP 53 sayfalık süreç raporunu TBMM'ye sundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 53 sayfalık İmralı Süreci raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. Rapor, 13 ana başlıktan oluştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin hazırladığı “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” raporunu TBMM Başkanlığı’na teslim etti. Raporun teslimi saat 12.00’de gerçekleşti.

Emir, raporda Türkiye’nin demokratikleşmesi için “kayyum uygulamasının sona ermesi, AİHM ve AYM kararlarının eksiksiz uygulanması” gibi önerilere yer verildiğini söyledi. Ancak “örgüt üyelerinin entegrasyon süreci” ve “Umut Hakkı” gibi konularda herhangi bir öneri bulunmadığını belirtti.

"ETKİ ANALİZİ SİYASETİN ÖNÜNE KONSUN"

Murat Emir, entegrasyon süreciyle ilgili öneri sunamamalarıyla ilgili olarak “ellerinde yeterli veri olmadığını” ifade etti. Bu konuda Adalet Bakanlığı’nın “seçenekli bir çalışma ve etki analizi yaparak siyasetin önüne koyması” gerektiğini vurgulayan Emir, “Bu doğrultuda gerekli katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

Raporun tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla çıkmasını umut ettiklerini belirten Emir, CHP adına yazım ekibinde kendisinin yer alacağını açıkladı.

DEM Parti adına ise komisyon üyesi milletvekili Cengiz Çiçek yazım ekibinde görev alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

