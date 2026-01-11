Türk gemileri Karadeniz'de mayın avına çıktı: MSB açıkladı

Türk gemileri Karadeniz'de mayın avına çıktı: MSB açıkladı
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çok sayıda askeri geminin Karadeniz'de sürüklenen gemileri tespit etmek için harekete geçtiğini açıkladı.

Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan 'MCM Black Sea Görev Grubu, Karadeniz'de sürükelenen gemileri tespit etmek için harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gemilerin 19 Ocak'a kadar görevde olacağını açıkladı.

TÜRK GEMİLERİ MAYIN AVINDA

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "MCM Black Sea Görev Grubu 8'inci Aktivasyonu; Türk komuta gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575), Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270), Bulgar mayın tarama gemisi (BGS Priboy (M-63) ve Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267)’ın, Umuryeri/İstanbul'da toplanması ile 9 Ocak 2026 tarihinde başladı" ifadelerine yer verildi.

is.jpg
Bulgar mayın tarama gemisi (BGS Priboy (M-63) ​​​​​​

Karadeniz'de Türk sahipli gemiler vuruldu: 1 kaptan öldüKaradeniz'de Türk sahipli gemiler vuruldu: 1 kaptan öldü

MSB'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu gemilerin, Karadeniz'de sürüklenen gemileri tespit etmekle görevlendirildiği belirtildi:

  • "Gemiler, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Umuryeri'den ayrılarak görevlerine başladı. Gemiler, 19 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek aktivasyon süresince, denizdeki eğitim faaliyetlerine ilave olarak Burgaz ve Köstence liman ziyareti icra edecekler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

