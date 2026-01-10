Ukrayna’nın Karadeniz açıklarında, Çornomorsk ve Odesa limanları yakınlarında iki sivil gemi insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

Saldırılarda, İstanbul merkezli Spanish Atlantic Maritime filosuna bağlı Şekercilik Denizcilik'in ticari ortağı olduğu Nevis bayraklı Wael K adlı genel kargo gemisinin Suriyeli ikinci kaptanı hayatını kaybetti, bir denizci de yaralandı.

Haberdenizde.com'un haberine göre, Limanda yükleme yapan Mersin merkezli TK Majestic Marine filosuna ait Ladonna adlı dökme yük gemisi ise saldırıya rağmen operasyonuna devam etti.

Wael K, Saint Kitts ve Nevis bayraklı olarak Çornomorsk Limanı’na tahıl yüklemek üzere yol alıyordu. Ladonna ise Komor Adaları bayraklı olarak Odesa Limanı’nda soya fasulyesi yüklemekteydi. Wael K, İstmarine Ship Management tarafından yönetilirken, Ladonna Çin merkezli Hubei Qintai Shipping tarafından işletiliyor.

UKRAYNALI BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Yeniden İnşa’dan Sorumlu Bakan Oleksiy Kuleba, saldırıları Rusya’nın Ukrayna’nın deniz yoluyla ihracat hatlarına yönelik artan eylemleriyle ilişkilendirdi. Kuleba, saldırıların aynı zamanda Rus petrolünü taşıyan “gölge filo” tankerlerine karşı misilleme niteliğinde olabileceğini vurguladı.

Kuleba, Odesa bölgesindeki limanların Ukrayna ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, saldırıların sivil deniz taşımacılığı ve gıda lojistiğini doğrudan hedef aldığını söyledi.

Wael K ve Ladonna’nın gövdelerinde isimleri açıkça görüldü; Wael K 115 metre, Ladonna ise 157 metre uzunluğunda.

SALDIRILAR 3 KAT ARTTI

2025’te Odesa limanlarına yönelik saldırıların bir önceki yıla göre üç kat artarak 96’ya ulaştığı kaydedildi. Kuleba, bu durumu “Rusya’nın uluslararası deniz ticaretini ve sivil hedefleri kasıtlı olarak hedef aldığının bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

SALDIRIYA RAĞMEN YOLUNA DEVAM ETTİ

İlk bulgulara göre, Wael K ve Ladonna saldırıya rağmen seyrini sürdürdü. Türk armatörlere ait gemilere yönelik bu saldırılar, Karadeniz’deki sivil ticaretin güvenliğini yeniden gündeme getirdi.