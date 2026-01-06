Son Dakika | Türk gemisi Karadeniz'in kritik noktasında karaya oturdu

Son Dakika | Türk gemisi Karadeniz'in kritik noktasında karaya oturdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Karadeniz ve Azak Denizi'ni bağlayan Kerç Boğazı'nda Türk gemisi karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, gemide bulunan 3'ü Türk 11 mürettebatın tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’nda bir Türk yük gemisi karaya oturdu.

karadenizde-turk-gemisi-karaya-oturdu-1099937-326527.jpg

Türk sahipli HAPPY ARAS isimli geminin, Karadeniz’de sürüklendiği sırada Kerç Boğazı’nın güney kesiminde karaya oturduğu bildirildi. Olayın ardından geminin su aldığı belirlenirken bölgenin Karadeniz ve Azak Denizi arasındaki geçiş açısından stratejik bir öneme sahip olması, meydana gelen kazayı dikkat çekici bir hale getirdi.

karadeniz.webp

MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ!

Denizcilik Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin bir açıklama yaparak mürettebatın durumuna ilişkin bilgi verdi. Yapılan açıklamada, gemide bulunan 3’ü Türk olmak üzere toplam 11 mürettebatın, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde güvenli şekilde gemiden ayrıldığı ifade edildi. Ayrıca, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndüÇanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

DGM'den yapılan açıklamada, "Denizcilik Genel Müdürlüğü: Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:DHA

En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Türkiye
Sıvı sabun ihalesi için 'Helal Belgesi' şartı!
Sıvı sabun ihalesi için 'Helal Belgesi' şartı!
Rahmi Koç torunlarıyla yemeğe çıktı: Restoran sahibi itirafta bulundu
Rahmi Koç torunlarıyla yemeğe çıktı: Restoran sahibi itirafta bulundu
CHP'li Adem: Köyler boşalıyor gençler tarımdan kaçıyor
CHP'li Adem: Köyler boşalıyor gençler tarımdan kaçıyor