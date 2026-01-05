Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Cumartesi günü saat 12.20 itibarıyla lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan Çanakkale Boğazı, fırtınanın etkisini kaybetmesiyle bu sabah yeniden hizmet vermeye başladı. Gemi geçişleri; güneyden saat 08.00, kuzeyden ise saat 09.00 itibarıyla kontrollü olarak başlatıldı.

FERİBOT SEFERLERİNDE SON DURUM

Hafta sonu boyunca tamamen duran Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinde kademeli normalleşme yaşanıyor. Bozcaada hattında sabah saatlerindeki iptallerin ardından günün ilerleyen saatlerinde seferlerin normale dönmesi beklenirken, boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu seferleri ise tarifeye uygun şekilde sürdürülüyor.

LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İki gün boyunca etkili olan fırtına sadece deniz ulaşımını değil, şehir hayatını da etkiledi. Boğazın kapalı kaldığı süre boyunca onlarca gemi demir bölgelerinde bekletilirken, fırtına nedeniyle bölgede ağaç devrilmeleri ve ufak çaplı maddi hasarlar meydana geldi.