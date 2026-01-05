Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Yayınlanma:
Çanakkale'de etkili olan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle iki gündür çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, rüzgarın hızını kesmesiyle birlikte bu sabah yeniden trafiğe açıldı.

Cumartesi günü saat 12.20 itibarıyla lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan Çanakkale Boğazı, fırtınanın etkisini kaybetmesiyle bu sabah yeniden hizmet vermeye başladı. Gemi geçişleri; güneyden saat 08.00, kuzeyden ise saat 09.00 itibarıyla kontrollü olarak başlatıldı.

FERİBOT SEFERLERİNDE SON DURUM

Hafta sonu boyunca tamamen duran Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinde kademeli normalleşme yaşanıyor. Bozcaada hattında sabah saatlerindeki iptallerin ardından günün ilerleyen saatlerinde seferlerin normale dönmesi beklenirken, boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu seferleri ise tarifeye uygun şekilde sürdürülüyor.

MGM uyardı rüzgar çok sert vuracak! Çatılar uçacak ağaçlar devrilecekMGM uyardı rüzgar çok sert vuracak! Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek

LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İki gün boyunca etkili olan fırtına sadece deniz ulaşımını değil, şehir hayatını da etkiledi. Boğazın kapalı kaldığı süre boyunca onlarca gemi demir bölgelerinde bekletilirken, fırtına nedeniyle bölgede ağaç devrilmeleri ve ufak çaplı maddi hasarlar meydana geldi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Türkiye
TÜİK rakamı Bakanlığı, Bakanlık rakamı TÜİK'i yalanlıyor
TÜİK rakamı Bakanlığı, Bakanlık rakamı TÜİK'i yalanlıyor
Kulis: AKP’de büyük değişim 'Bilal Erdoğan rötuşu' ile geliyor
Kulis: AKP’de büyük değişim 'Bilal Erdoğan rötuşu' ile geliyor
Tekirdağ için 2 metrelik 'tsunami' uyarısı
Tekirdağ için 2 metrelik 'tsunami' uyarısı