MGM uyardı rüzgar çok sert vuracak! Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre 5 Ocak Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Kıyı Ege, Marmara’nın batısı ve Trakya’da aralıklı yağmur bekleniyor. Rüzgâr; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden, Hatay’ın güneyinde ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.
DONUYORDUK BİRDEN TERMOMETRELER YÜKSELDİ
Son haftalardaki soğuk hava dalgasının ardından sıcaklıklar birden yükseldi. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı da öğrenildi. Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
ÇIĞ RİSKİ OLAN YERLER VAR
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK! MGM'DEN KRİTİK UYARI
Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Hatay’da rüzgâr zaman zaman fırtına şiddetinde esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, yüksek kesimlerde tipi, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması için MGM uyarı yaptı.
BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU
Marmara
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 14 derece
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 18 derece
Çanakkale: Öğleden sonra sağanak yağışlı, 17 derece
Kırklareli: Aralıklı sağanak yağışlı, 14 derece
Tekirdağ ve Edirne'nin de sağanak yağışlı olacağı öğrenildi.
Ege
İzmir: Batı ilçelerinde sağanak yağışlı, 16 derece
Muğla: Aralıklı sağanak yağışlı, 12 derece
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 14 derece
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, 8 derece
Akdeniz
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 18 derece
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 17 derece
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 11 derece
Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, 11 derece
İç Anadolu
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, 9 derece
Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu, 5 derece
Batı Karadeniz
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, 17 derece
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 17 derece
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, 15 derece
Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 16 derece
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 18 derece
Rize: Parçalı ve az bulutlu, 18 derece
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, eksi 6 derece
Doğu Anadolu
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 2 derece
Kars: Parçalı ve az bulutlu, eksi 2 derece
Malatya: Parçalı ve az bulutlu, eksi 1 derece
Van: Parçalı ve az bulutlu, 3 derece
Güneydoğu Anadolu
Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 8 derece
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, eksi 2 derece
Batman: Parçalı ve az bulutlu, eksi 2 derece
Mardin: Parçalı ve az bulutlu, 7 derece