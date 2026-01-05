MGM uyardı rüzgar çok sert vuracak! Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre 5 Ocak Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Marmara’nın batısı ve Trakya’da aralıklı yağmur bekleniyor. Rüzgâr; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden, Hatay’ın güneyinde ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.

DONUYORDUK BİRDEN TERMOMETRELER YÜKSELDİ

Son haftalardaki soğuk hava dalgasının ardından sıcaklıklar birden yükseldi. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı da öğrenildi. Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

ÇIĞ RİSKİ OLAN YERLER VAR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK! MGM'DEN KRİTİK UYARI

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Hatay’da rüzgâr zaman zaman fırtına şiddetinde esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, yüksek kesimlerde tipi, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması için MGM uyarı yaptı.

BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU

Marmara

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 14 derece

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 18 derece

Çanakkale: Öğleden sonra sağanak yağışlı, 17 derece

Kırklareli: Aralıklı sağanak yağışlı, 14 derece

Tekirdağ ve Edirne'nin de sağanak yağışlı olacağı öğrenildi.

Ege

İzmir: Batı ilçelerinde sağanak yağışlı, 16 derece

Muğla: Aralıklı sağanak yağışlı, 12 derece

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 14 derece

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, 8 derece

Akdeniz

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 18 derece

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 17 derece

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 11 derece

Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, 11 derece

İç Anadolu

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, 9 derece

Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu, 5 derece

Batı Karadeniz

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, 17 derece

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 17 derece

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, 15 derece

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 16 derece

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 18 derece

Rize: Parçalı ve az bulutlu, 18 derece

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, eksi 6 derece

Doğu Anadolu

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 2 derece

Kars: Parçalı ve az bulutlu, eksi 2 derece

Malatya: Parçalı ve az bulutlu, eksi 1 derece

Van: Parçalı ve az bulutlu, 3 derece

Güneydoğu Anadolu

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 8 derece

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, eksi 2 derece

Batman: Parçalı ve az bulutlu, eksi 2 derece

Mardin: Parçalı ve az bulutlu, 7 derece