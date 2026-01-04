Lodos fırtınası dev tankeri vurdu! Sürüklenen tanker karaya oturdu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bozcaada açıklarında lodos nedeniyle 249 metre uzunluğundaki boş tanker, sürüklenerek karaya oturdu.

İzmir Aliağa’dan Yalova’ya giden Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş tanker, seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturdu.

Lodos yük gemilerini vurdu: Edremit'te demirledilerLodos yük gemilerini vurdu: Edremit'te demirlediler

BÖLGEYE KURTARMA RÖMORKLARI SEVK EDİLDİ

İçerisinde 26 personel bulunan geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-10' ve ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

GEÇEN YIL UKRAYNA TARAFINDAN İHA İLE VURULMUŞ

Karaya oturan tankerin, geçen yıl 19 Aralık'ta Akdeniz’de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, "04 Ocak 2026 tarihinde, Aliağa'dan Yalova'ya gitmek üzere seyir halinde olan ve ilimiz Bozcaada ilçesi Demir Sahası'nda bekleyen Umman bayraklı ‘QENDIL’ adlı boş ham petrol tankeri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturmuştur. Yapılan kontrollerde geminin su almadığı, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediği belirlenmiştir. Tankerin karaya oturduğu yerden emniyetli şekilde kurtarılması amacıyla Kurtarma-10 ve Kurtarma-16 römorkörleri bölgeye sevk edilmiştir. Kurtarma çalışmaları ilgili birimlerce koordineli şekilde devam etmektedir" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

