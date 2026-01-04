Lodos yük gemilerini vurdu: Edremit'te demirlediler

Kuzey Ege’de, geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran lodos fırtınası devam ederken, çeşitli tonajlarda 9 gemi Edremit Körfezi'ne demirledi. Ayvalık’ta ise Cunda Adası’nda özel tekneler ve gezi tekneleri, dalgalar sebebiyle güçlük yaşadı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kuvvetini artıran lodos fırtınası, Kuzey Ege’de özellikle denizcilere zor anlar yaşattı.

Burhaniye ve Ayvalık'ta karaya bağlı özel tekneler ve gezi tekneleri oluşan dalgalar nedeniyle güçlük çekerken diğer taraftan, Kuzey Ege'de deniz trafik verilerine göre, transit geçiş yapan çeşitli tonajlarda 9 yük gemisi fırtınanın etkisinden kurtulmak için Edremit Körfezi'ne demirledi.

SAHİL GÜVENLİK’TEN UYARI!

Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan uyarıda, "3 Ocak 2026 Cumartesi günü ve 9 Ocak 2026 Cuma günleri arasında beklenen yoğun ve fırtınalı yağış sebebiyle ilçemiz ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızın denizlerimizde oluşacak olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları, tekne ile yolculuk ve balıkçılık faaliyeti yapacak vatandaşların emniyet tedbirlerine riayet etmeleri ve kıyı seyri yapması önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:DHA

