Lodos İstanbul’u esir aldı! Motosikletlilere İETT otobüsü siper oldu

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından lent genelinde şiddetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Hızı, zaman zaman 85 kilometreye çıkan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosiklet sürücüleri ise lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafikte ilerlemekte zorlanan motosikletlilere İETT otobüsleri eşlik etti.

İstanbul’da kent genelinde etkisini gösteren şiddetli lodos hem araç sürücülerine hem de vatandaşlara zor anlar yaşattı. 2 Ocak Cuma günü etkili olmaya başlayan şiddetli lodos sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

istanbul-15-temmuz-sehitler-koprusund-1097460-325746.jpg

MOTOSİKLETLİLERİN YARDIMINA İETT KOŞTI!

Hızı zaman zaman 85 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle köprüden geçmekte zorlanan motosiklet sürücülerine İETT otobüsleri siper olurken köprüyü geçene kadar otobüsler yavaşladı ve motosiklet sürücüleri otobüsün uzun süre yanında ilerledi.

Bursa'da kuvvetli lodos kabusu yaşattı! Evlerin çatıları uçtuBursa'da kuvvetli lodos kabusu yaşattı! Evlerin çatıları uçtu

İETT otobüsü şoförleri, motosiklet sürücülerinin köprüden güvenle geçmelerini sağlarken o anlar araç kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

istanbul-15-temmuz-sehitler-koprusund-1097462-325746.jpg

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Söz konusu görüntülerde, otobüsün motosikletlilerin köprüden güvenle geçmelerini sağlamak için yavaşladığı, motosiklet sürücülerinin ise köprü boyunca otobüsün yanında ilerlediği anlar görülüyor.

Kaynak:DHA

