Bursa'da kuvvetli lodos kabusu yaşattı! Evlerin çatıları uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkisini gösteren şiddetli lodos, iki farklı sitede çatıların yerinden kopmasına neden oldu. Uçan çatı parçaları, park halinde bulunan araçların üzerine düşerek hasar oluşturdu.

Kentte etkisini göstermeye devam eden lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kuvvetli lodos, Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın çatısını uçurdu.

ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR YERE DÜŞTÜ

Lodosun şiddetiyle yerden çıkan çatı, yaklaşık 100 metre sürüklenerek bitişikteki sitenin bahçesine düştü.

Çatıdan kopup yere düşen parçalar, bahçedeki bazı araçlara ve dairelere zarar verdi. Çatıdan düşen bir parça ise sitenin duvarında asılı kalarak bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanmasına neden oldu.

"ARAÇLARDA MADDİ HASAR VAR"

Site sakinlerinden Murat Yeşilkaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Şiddetli lodosla birlikte büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda yandaki sitenin çatısının uçtuğunu gördük. Kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Araçlarda maddi hasar var ama çok şükür can kaybı yok”

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir sitenin bloğuna ait çatı da lodosun etkisiyle yerinden çıkarak, uçtu. Sitenin bahçesine düşen çatı, şans eseri yaralanmaya ve zarara neden olmadı.