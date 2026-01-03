Bursa'da kuvvetli lodos kabusu yaşattı! Evlerin çatıları uçtu

Bursa'da kuvvetli lodos kabusu yaşattı! Evlerin çatıları uçtu
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkisini gösteren lodos, binaların çatılarını uçurdu. Çatılardan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkisini gösteren şiddetli lodos, iki farklı sitede çatıların yerinden kopmasına neden oldu. Uçan çatı parçaları, park halinde bulunan araçların üzerine düşerek hasar oluşturdu.

Kentte etkisini göstermeye devam eden lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kuvvetli lodos, Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın çatısını uçurdu.

bursada-lodos-catilari-ucurdu-araclar-1096842-325585-1.jpg

ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR YERE DÜŞTÜ

Lodosun şiddetiyle yerden çıkan çatı, yaklaşık 100 metre sürüklenerek bitişikteki sitenin bahçesine düştü.

Lodos İstanbul'u esir aldı! Bir saniyeyle ölümden kurtulduLodos İstanbul'u esir aldı! Bir saniyeyle ölümden kurtuldu

Çatıdan kopup yere düşen parçalar, bahçedeki bazı araçlara ve dairelere zarar verdi. Çatıdan düşen bir parça ise sitenin duvarında asılı kalarak bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanmasına neden oldu.

bursada-lodos-catilari-ucurdu-araclar-1096844-325585.jpg

"ARAÇLARDA MADDİ HASAR VAR"

Site sakinlerinden Murat Yeşilkaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Şiddetli lodosla birlikte büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda yandaki sitenin çatısının uçtuğunu gördük. Kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Araçlarda maddi hasar var ama çok şükür can kaybı yok”

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir sitenin bloğuna ait çatı da lodosun etkisiyle yerinden çıkarak, uçtu. Sitenin bahçesine düşen çatı, şans eseri yaralanmaya ve zarara neden olmadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Türkiye
Cumhurbaşkanı Başdanışman Uçum: Maduro olayı uluslararası hukukun tamamen sıfırlandığını ortaya koydu
Cumhurbaşkanı Başdanışman Uçum: Maduro olayı uluslararası hukukun tamamen sıfırlandığını ortaya koydu
Adana'da asansöre idrarını yapan hırsız damdaki kuşları çaldı!
Adana'da asansöre idrarını yapan hırsız damdaki kuşları çaldı!